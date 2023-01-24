Общество 24 января 2023, 13:36 Стало известно, как избежать утечки паролей Двухфакторная идентификация поможет защитить аккаунт от взлома piqsels

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Многие люди пользуются специальными программами для ведения реестра своих личных аккаунтов и паролей для них, однако даже у таких онлайн-сервисов случаются утечки информации. О том, как предотвратить кражу паролей, рассказал технический директор компании PRO32 Виталий Земских в беседе с «Газета.ru».

По словам эксперта, при выборе программы для хранения информации аккаунтов необходимо в первую очередь проверить, был ли замечен онлайн-сервис за утечкой данных. Также специалист посоветовал придумать абсурдный ответ на вопрос, который задает система перед вводом для доступа к базе паролей.

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Кроме того, Земских напомнил о важности установить во всевозможных онлайн-сервисах двухфакторную идентификацию. Как сообщил сайт kp.ru, это усложнит злоумышленникам процесс взлома.

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