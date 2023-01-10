10 января 2023, 11:17
Стало известно, как долго стоят новогодние елки в домах у россиян
Большинство россиян убирают елку после старого Нового года
Новогодние елки украшают квартиры большинства россиян. О сроках хранения новогоднего дерева в домах соотечественников сообщил Life со ссылкой на данные опроса сервиса «Авито.Услуги».
По результатам исследования, большинство россиян убирают елку после старого Нового года — в стране этот праздник отмечается 14 января. И лишь 2% соотечественников готовы хранить праздничное дерево аж до лета.
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Отмечается, что порядка 10% россиян выбрасывают елку после Рождества.
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