Общество 10 января 2023, 11:17 Стало известно, как долго стоят новогодние елки в домах у россиян Большинство россиян убирают елку после старого Нового года

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Новогодние елки украшают квартиры большинства россиян. О сроках хранения новогоднего дерева в домах соотечественников сообщил Life со ссылкой на данные опроса сервиса «Авито.Услуги».

По результатам исследования, большинство россиян убирают елку после старого Нового года — в стране этот праздник отмечается 14 января. И лишь 2% соотечественников готовы хранить праздничное дерево аж до лета.

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Отмечается, что порядка 10% россиян выбрасывают елку после Рождества.

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