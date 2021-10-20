Стало известно, как долго будет идти снег в Челябинской области

Сотрудники гидрометцентра сообщили, что осадки в виде дождя и снега продержатся в Челябинской области минимум до выходных. Также в регионе прогнозируется сильный гололед. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на синоптиков.

«Во второй половине дня 20 октября и ночью 21 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Также прогнозируется сильное отложение гололеда и мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица, в горах сильная. В отдельных районах области может временно установиться снежный покров», — говорится в сообщении регионального ЦГМС.

В пятницу на Южном Урале продолжит идти снег. Температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 4-9 метров в секунду.