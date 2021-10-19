Стало известно, как девочку из Вологды заманили в квартиру убийцы

Обвиняемая в убийстве девятилетней школьницы из Вологды также заманила в квартиру еще одного ребенка. Ей удалось это сделать с помощью сладостей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Хронологию событий удалось восстановить с помощью камер видеонаблюдения.

«Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй — девятилетней — совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — сказано в сообщении ведомства.

Девочка девяти лет пропала 16 октября в Вологде, она вышла из дома с рюкзаком и вещами и больше не возвращалась. Ее семья считается неблагополучной, родственники начали бить тревогу только на следующий день.

Тело ребенка обнаружили в одной из квартир города 19 октября. Подозреваемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее ее лишили родительских прав.

По версии следствия, после преступления она пыталась сбежать. По некоторым данным, ее задержали в поезде Санкт-Петербург — Мурманск, женщине стало плохо, ее госпитализировали.

Открыто уголовное дело об убийстве девочки. Ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.