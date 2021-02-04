Раскрыт самый популярный обман покупателей

Неправильные ценники являются самым частым обманом покупателей. Во время пандемии число подобных нарушений выросло.

Около 80% всех нарушений связаны с неправильной ценой товара, в том числе замалчивание или искажение характеристик товара и услуги. Об этом RТ сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Обман покупателю раскрывается только на кассе, когда он узнает настоящую цену товара или услуги. Он отметил, что чаще к таким видом обмана пользуются в банковском секторе и ритейле.

«То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает. Такие методы часто считают маркетинговым ходом, однако они незаконны», — сообщил Шапкин.

За такие нарушения предусмотрены штрафы от 500 тысяч рублей по статье 14.7 КоАП «Обман потребителей».

Во время пандемии число подобного вида обмана покупателей растет. Продавцы пользуются ситуацией, что люди стараются экономить, поэтому при выборе товара или услуги превалирует цена.

Обман с неправильными ценниками затмил нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес, добавил эксперт.