Стало известно, как чаще всего называют детей москвичи

В 2019 году новорожденных мальчиков в Москве чаще всего называли Александрами, Михаилами и Максимами. У родителей девочек популярностью пользовались имена София, Мария и Анна.

Самые востребованные имена для младенцев в столице назвало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГСов.

В прошлом году Александрами назвали 2991 маленького жителя Москвы. Имя Михаил получили 2762 новорожденных. Максимами стали 2600 детей. Тройка наиболее популярных имен осталась неизменной с 2018 года.

Часто мальчиков также называют Артем (2152 ребенка в 2019 году), Иван (1546 младенцев), Даниил (1673 новорожденных), Марк (1594 малыша) и Лев (1564).

Среди женских наиболее популярным стало имя София, или Софья: им назвали 3261 девочку. Имя Мария для дочерей выбрали 2688 раз, еще 2548 малышек назвали Аннами. Топ-5 самых востребованных девичьих имен замкнули Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 новорожденных).

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что с 2015 года в столице можно зарегистрировать рождение ребенка в центрах «Мои документы».

«Услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, оказывается по единому стандарту — семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, в одном месте», — сказала она. В отделах ЗАГС, добавила Ракова, регистрация осуществляется в отдельных случаях.