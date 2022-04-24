Стало известно, как будут работать авиакомпании в случае отключения GPS

Отключение GPS на данный момент не планируется, но Росавиация «подстраховывается» на случай, если такое все же произойдет. Об этом «360» рассказал ведущий менеджер компании «Ваш чартер», авиаброкер Никита Хозов.

«Если вдруг это случится, будем летать как летали до этого — с помощью радиомаяков. Это специальные маяки, которые посылают сигналы и показывают самолету, по какому маршруту ему нужно лететь, ведут от точки до точки. Маяки изначально были в мореплавании, вот тут то же самое», — рассказал Хозов.

Авиаброкер добавил, что на данный момент сообщений о проблемах с полетами при помощи связи GPS от авиакомпаний не поступало.

Еще в марте появилась информация о том, что США рассматривают возможность отключить Россию от GPS. Позже, 22 апреля, Росавиация попросила перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. По мнению главного редактора журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константина Крейденко, теоретически отключение возможно, но технически трудновыполнимо и чревато для Соединенных Штатов финансовыми и репутационными потерями.