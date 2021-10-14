Стало известно, как будут проводить первую цифровую перепись населения

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации Павел Смелов рассказал, как в стране будет проводиться первая цифровая перепись населения, которая стартует с 15 октября, передала «Вечерняя Москва».

«Главная особенность в том, что мы будем использовать передовые цифровые технологии. Это портал госуслуг. Любой человек может зайти и переписать всю свою семью под одной учетной записью. Однако с учетом того, что не у всех людей есть компьютеры и интернет, все равно сохранится формат работы переписчиков. Они дойдут до каждого дома. Вторая особенность в том, что все наши переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, не будут таскать с собой кипу бумаг. Все сразу будут забивать в систему, и итоги переписи будут подведены гораздо быстрее», — сообщил Смелов.

В первую очередь, государство хочет узнать численность населения в том или ином месте и его расселение, а не регистрацию. Например, в Москве зарегистрировано 10 миллионов человек, а проживает гораздо больше. Исходят из переписи будет идти развитие инфраструктуры, создание детских садов и школ и прочих объектов.