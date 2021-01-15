Стало известно, как будет выглядеть бейдж для привитых от ковида сахалинцев

Размер бейджа — семь на десять сантиметров. Также там будет указана информация о дате вакцинации. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что всем, кто привьется от нового вируса, выдадут специальный бейдж, который разрешит ходить в общественных местах без маски. Кроме того, глава региона отметил, что препарат «Спутник V» отлично себя зарекомендовал.

Академик РАН и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал «360», что региональные власти поступают неправильно. Он назвал это «административным восторгом». Потому что даже у вакцинированных антитела к вирусу образовываются не сразу. Также еще до конца неизвестно, может ли привитый стать бессимптомным переносчиком коронавируса.