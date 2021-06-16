Стало известно, как будет проходить обязательная вакцинация сотрудников общепита в Москве

Руководителей московских предприятий обязали провести вакцинацию сотрудников общепита. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал газете «Известия», как будет проходить вакцинация.

Сотрудники смогут сделать прививку самостоятельно там, где им удобно. Для тех, кто не привился сам, на крупные предприятия общепита будут выезжать бригады медработников.

Бухаров отметил, что в Федерации рассчитывают, что прошедшие вакцинацию сотрудники смогут работать без масок — но только после согласования с Роспотребнадзором. Это позволит предприятиям сэкономить на средствах защиты.