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    16 июня 2021, 19:09

    Стало известно, как будет проходить обязательная вакцинация сотрудников общепита в Москве

    Полина Гребенщикова

    Руководителей московских предприятий обязали провести вакцинацию сотрудников общепита. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал газете «Известия», как будет проходить вакцинация.

    Стало известно, как будет проходить обязательная вакцинация сотрудников общепита в Москве

    Сотрудники смогут сделать прививку самостоятельно там, где им удобно. Для тех, кто не привился сам, на крупные предприятия общепита будут выезжать бригады медработников.

    Бухаров отметил, что в Федерации рассчитывают, что прошедшие вакцинацию сотрудники смогут работать без масок — но только после согласования с Роспотребнадзором. Это позволит предприятиям сэкономить на средствах защиты.