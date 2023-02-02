Общество 02 февраля 2023, 16:04 Стало известно, из-за чего мужья ссорятся с женами

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Три тысячи мужчин приняли участие в опросе, в котором рассказали самые частые причины ссор со своими женами. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на соцсети.

Оказалось, что многие пары ругаются из-за несогласия в цвете. Так, споры возникают вокруг синего и зеленого или желтого и оранжевого. Также один из участников опроса рассказал, что они с женой не могут прийти к общему мнению по поводу цвета костюма, серый он или коричневый.

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Еще одна проблема, в которой сошлись респонденты — это планирование отпусков. Когда один из супругов хочет продумать все до мелочей, а другой — просто отдохнуть без лишней суеты. Кроме того, мужья и жены не всегда сходятся во мнении, где проходит половина кровати. Не обошлось и без упоминания вечной проблемы сборов.

«В то время, когда мы должны были куда-то пойти, она скажет: „Мне просто нужно надеть туфли“, а затем потратит 15 минут на то, что делать не нужно», — пожаловался один из ответивших.