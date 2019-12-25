Стало известно, из-за чего екатеринбургский школьник напал на учительницу

По словам девушки, школьник — скромный и тихий парень, однако его успеваемость отставляет желать лучшего. Собеседница издания пояснила, что конфликт между подростком и преподавателем возник из-за невыученного отрывка из пьесы Грибоедова «Горе от ума». На это задание было дано две недели, однако юноша не выполнил его. Школьница призналась, что сначала все воспринимали историю с нападением как шутку, а когда выяснилось, что это правда, учебный процесс был сорван.

Уточняется, что нападавшего направили в психиатрическую больницу. Пострадавшая педагог получила травму головы. Ее отпустили домой после медицинского обследования, так как госпитализация ей не понадобилась.