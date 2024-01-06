Общество 06 января 2024, 13:54 Стало известно имя умершего в Москве внука Хрущева Shot: умершим внуком экс-секретаря ЦК КПСС Хрущева оказался Алексей Аджубей

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Умершим внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Москве оказался 69-летний Алексей Аджубей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, тело 69-летнего Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице.

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Незадолго до смерти пенсионер связался со своим другом и сообщил ему об ухудшении своего состояния. На тот момент он сильно хрипел и говорил с большим трудом.

Прибывшие на место оперативные службы обнаружили тело Анджубея. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Алексей Алексеевич Аджубей является сыном дочери Никиты Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея.

У Никиты Хрущева было пять внуков. Помимо Алексея, Рада родила сыновей Ивана и Никиту. Также по линии сына Хрущева Сергея есть двое внуков, они получили имена в честь отца и деда.