06 января 2024, 13:54
Стало известно имя умершего в Москве внука Хрущева
Shot: умершим внуком экс-секретаря ЦК КПСС Хрущева оказался Алексей Аджубей
Умершим внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Москве оказался 69-летний Алексей Аджубей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, тело 69-летнего Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице.
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Незадолго до смерти пенсионер связался со своим другом и сообщил ему об ухудшении своего состояния. На тот момент он сильно хрипел и говорил с большим трудом.
Прибывшие на место оперативные службы обнаружили тело Анджубея. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.
Алексей Алексеевич Аджубей является сыном дочери Никиты Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея.
У Никиты Хрущева было пять внуков. Помимо Алексея, Рада родила сыновей Ивана и Никиту. Также по линии сына Хрущева Сергея есть двое внуков, они получили имена в честь отца и деда.
Москва
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