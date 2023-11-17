17 ноября 2023, 05:45
Стало известно имя победительницы в конкурсе «Краса России»
Екатерина Романова из Кемеровской области победила в конкурсе «Краса России»
В Сочи определили имя победительницы конкурса «Краса России». Почетный титул заняла жительница Кемеровской области Екатерина Романова. Корону ей вручила Дарья Луконкина из Нижнего Новгорода, которая стала «Красой» в 2022 году.
В финале приняли участие 50 девушек, которые ранее победили в своих регионах. Участницы две недели готовились к дефиле в национальных нарядах и вечерних костюмах. Также девушки показывали танцевальные номера и оригинальные визитки.
Реклама
В итоге «Первой красавицей России» стала Екатерина Соколова из Петербурга. Место второй красавицы заняла представительница Геленджика Дарья Ковалева.
Ранее стало известно, что второкурсница Московского государственного института культуры в Химках Маргарита Голубева будет выступать на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Мероприятие пройдет в Сальвадоре.
Россия
Красота
конкурсы
Реклама
Реклама