Общество 09 марта 2024, 23:14 Стало известно имя победительницы «Мисс Мира» Победительницей конкурса «Мисс Мира» стала чешка Кристина Пысзкова Unsplash

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Участница из Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса «Мисс Мира». Девушка выиграла престижную корону смотра, который прошел в 71-й раз, сообщил телеканал NDTV.

Представительница Чехии получает образование в области права и делового администрирования, одновременно работая моделью. Она активно занимается волонтерской деятельностью. Соперницами Пысзковой стали участницы из 115 стран.

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Корону победительнице передала предыдущая мисс мира из Польши Каролина Белявска. Звание вице-мисс получила Ясмина Зейтун из Ливана. Россию не представили в финале.

В декабре 2023 года стало известно имя самой красивой девушки планеты. Титул «Мисс Земля» получила представительница Албании Дрита Зири. Церемония награждения прошла в во вьетнамском городе Хошимине. Девушка обошла соперниц из 84 стран. На родине Зири работала моделью и телеведущей.