09 марта 2024, 23:14
Стало известно имя победительницы «Мисс Мира»
Победительницей конкурса «Мисс Мира» стала чешка Кристина Пысзкова
Участница из Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса «Мисс Мира». Девушка выиграла престижную корону смотра, который прошел в 71-й раз, сообщил телеканал NDTV.
Представительница Чехии получает образование в области права и делового администрирования, одновременно работая моделью. Она активно занимается волонтерской деятельностью. Соперницами Пысзковой стали участницы из 115 стран.
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Корону победительнице передала предыдущая мисс мира из Польши Каролина Белявска. Звание вице-мисс получила Ясмина Зейтун из Ливана. Россию не представили в финале.
В декабре 2023 года стало известно имя самой красивой девушки планеты. Титул «Мисс Земля» получила представительница Албании Дрита Зири. Церемония награждения прошла в во вьетнамском городе Хошимине. Девушка обошла соперниц из 84 стран. На родине Зири работала моделью и телеведущей.
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