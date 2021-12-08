Стало известно имя первого российского космонавта на Crew Dragon

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина может отправиться в свой первый полет на американском корабле Crew Dragon. На российском корабле полетит астронавт США.

В госкорпорации уже приняли решение по поводу отправки Кикиной в космос. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, слова которого привело РИА «Новости».

«Мы думаем, что она осуществит [полет] на корабле Crew Dragon», — сказал он.

Рогозин уточнил, что первый полет Анны Кикиной в космос должен состояться в 2022 году. Астронавт США отправится к МКС на российском корабле.

В интервью «360» женщина-космонавт рассказала, что не мечтала стать космонавтом в детстве. Кикина подчеркнула, что без определенных усилий достичь результатов не получится — как в ее профессии, так и в любой другой.

Хорошая учеба в школе, высшее образование, внимание к своей физической форме и занятия спортом, активность и целеустремленность космонавт отнесла к тому, что поможет в подготовке к выбранному пути.