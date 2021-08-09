Стало известно имя нового руководителя Федерации футбола Курганской области

Главой Федерации футбола Курганской области стал Юрий Соловадченко. Он пришел на место Евгения Рассказова, которого признали виновным в хищении денег. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на сайт федерации.

В собрании по выбору нового главы приняли участие представители Российского футбольного союза, Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири, а также органов власти. По словам нового руководителя, основное внимание будет уделено развитию юношеского футбола, а также улучшению материально-технической базы федерации.

Ранее экс-главу Федерации Евгения Рассказова признали виновным в хищении 229 200 рублей, которые были предназначены на питание спортсменов и на покупку новых мячей. Суд приговорил его к трем годам условного срока и к штрафу в 200 000 рублей.