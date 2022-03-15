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    15 марта 2022, 12:33

    Стало известно имя нового гендиректора «Яндекса»

    Худавердян стал новым гендиректором «Яндекса»

    Наза Салех Захи

    Пост генерального директора «Яндекса» занял управляющий директор всей группы компаний Тигран Худавердян. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    Стало известно имя нового гендиректора «Яндекса»

    «„Яндекс“ объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора „Яндекса“ в России», — сказано в официальном сообщении.

    Он будет совмещать две должности. Худавердян с 2019 года — управляющий директор группы компаний «Яндекс». Гендиректором группы будет, как и раньше, Аркадий Волож.

    Елена Бунина, которая являлась гендиректором «Яндекса» с 2017 года, останется в компании и теперь будет занимать кресло HR-директора. Она также будет заниматься развитием образовательных проектов.