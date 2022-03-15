Стало известно имя нового гендиректора «Яндекса»

Пост генерального директора «Яндекса» занял управляющий директор всей группы компаний Тигран Худавердян. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„Яндекс“ объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора „Яндекса“ в России», — сказано в официальном сообщении.

Он будет совмещать две должности. Худавердян с 2019 года — управляющий директор группы компаний «Яндекс». Гендиректором группы будет, как и раньше, Аркадий Волож.

Елена Бунина, которая являлась гендиректором «Яндекса» с 2017 года, останется в компании и теперь будет занимать кресло HR-директора. Она также будет заниматься развитием образовательных проектов.