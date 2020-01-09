Стало известно имя лотерейного миллиардера из Подмосковья

«Самый богатый победитель государственных лотерей объявился сразу после новогодних каникул, 9 января. Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр „Столото“ вместе с супругом и дочерью», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы распространителя лотерей «Столото».

Оказалось, что счастливый билет Бартош подарила на день рождения дочь. Она купила его в подмосковном торговом центре.

«У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет „Русского лото“, так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет», — приводит пресс-служба слова победительницы лотереи. Обычно она выбирает счастливые цифры, но в тот день выбрала билет в спешке и взяла первый попавшийся.

Бартош отметила, что жизнь ее семьи после этого выигрыша никак не изменится. По ее словам она продолжит заниматься своим бизнесом, а на память об удачном событии купит себе какое-нибудь украшение.

Из-за того, что победитель долго не объявлялся в Сети начали строить теории заговора. Люди считали, что этого человека вообще не существует и жаловались, что лотерея — обычный обман. «360» разобрался, как на самом деле работают лотереи и кто на них зарабатывает.