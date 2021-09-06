Стало известно, граждане каких стран чаще всего приезжают в Россию как туристы

Самый высокий турпоток в Россию наблюдается из стран Персидского залива, Германии и Франции. Об этом глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал РИА «Новости».

Сейчас Россию посещает не так много туристов, как в 2019 году. По словам Игнатьева, турпоток стал меньше в 30 раз. Он восстановится к 2023 году, согласно прогнозу Ростуризма. Глава РСТ посчитал такой расклад реальным, поскольку наблюдается большой отложенный спрос.

«Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства», — сказал Игнатьев.

Дальний Восток до пандемии посещали около 7,5 миллиона туристов в год, в том числе миллион иностранцев, что сопоставимо с потоком россиян в Турцию. Поэтому перспективы у этого региона очень большие, и интерес к Дальнему Востоку у туристов был всегда, подчеркнул глава РСТ.

Въездной туризм до пандемии приносил России порядка 12 миллиардов долларов (около 874 миллиардов рублей) в год.

«Мы надеемся, что не потеряем доходы в будущем и даже увеличим их в несколько раз», — добавил Игнатьев.

Ранее в Ростуризме сообщили о планах запустить зимний этап туристического кешбэка.