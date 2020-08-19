Стало известно, где в России самые недорогие детсады

Самыми дешевыми оказались дошкольные учреждения в следующих регионах: Санкт-Петербург (33,38 рубля в день), Ингушетия (46,78), Карачаево-Черкесия (48,41), Кабардино-Балкария (52,33) и Дагестан (54,94).

Самыми высокими ценами отличились Магаданская область (224,3 рубля в день), Камчатский край (218,50) и Чукотский автономный округ (201,43). Также Амурская область (199,32 рубля в день), Ханты-Мансийский автономный округ (172,01) и Москва (171,67).

«Есть дальние регионы — Магадан, Сахалин, Камчатка, там продукты дороже намного. Туда же входит питание. Уровень зарплат в регионе — два. Три — количество детей в группе. Потом опять-таки коммуналка. Услуги по уборке», — пояснила такие различия в ценах заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Также она пояснила, что на стоимость может влиять недостаток подобных учреждений в регионе.