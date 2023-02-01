Общество 01 февраля 2023, 17:05 Стало известно, где в Петербурге самая популярная платная стоянка

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Самой большой популярностью в Петербурге пользуется платная стоянка у Московского вокзала. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Заполняемость этой стоянки с лета увеличилась почти в два раза. Это объясняют тем, что выросло число туристов, которые приезжают в Северную столицу поездом. При этом стоянка на Греческом проспекте стала меньше загружена примерно в семь раз.

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«На стоянке, расположенной на площади Островского, с сентября заполняемость увеличилась в среднем на 35%. На Казанской площади процент заполняемости немного уменьшился — примерно на 3%. Сезонный спад объясняется уменьшением туристической активности», — сказал Дмитрий Ваньчков.