Общество 05 декабря 2023, 07:25 Стало известно, где россияне планируют провести новогоднюю ночь OneTwoTrip: почти 80% российских туристов встретят Новый год в родной стране Празднование Нового года / РИА «Новости»

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Более 77% россиян, которые планируют встретить Новый год в поездках, выбирают гостиницы в родной стране. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на отчет сервиса OneTwoTrip.

Номер один по популярности среди путешественников, которые в новогоднюю ночь останутся в стране, — Москва (26,4%). На втором месте находится Санкт-Петербург, на него приходится 21,7% бронирований. В тройку также попал город-курорт Сочи (10,3%). На четвертом месте оказалась Казань (3,5%), замыкает пятерку Нижний Новгород (2,5%).

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Отмечается, что порядка 7,1% россиян, планирующих встретить Новый год за границей, выбрали Стамбул. Еще 6,2% россиян проведут праздник в Минске, а 6% - в Дубае. Чуть меньше россиян выбирают Пхукет - 2,6% и Ереван - 2,2%.

Ранее в АТОР назвали среднюю стоимость отдыха для россиян с двумя детьми в Московской области. При размещении на 3-4 дня в гостинице с тремя звездами придется заплатить порядка 50 тысяч рублей.