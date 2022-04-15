Стало известно, где россияне планируют провести майские праздники

Исследование показало, что 38% жителей России в первые дни мая отправятся в путешествие по стране. Большой популярностью пользуются такие направления как Сочи, Казань, Санкт-Петербург. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе сервиса Level.Travel.

«Самое популярное туристическое направление на майские каникулы в 2022 году — отечественные курорты. Туда отправятся 38% туристов, средний чек составляет 56,3 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

В Сочи выходные дни собираются провести более половины опрошенных. На курорты Краснодарского края и Крыма есть отложенный спрос. Однако путевок туда пока нет, ведь южные аэропорты страны пока закрыты.

Аналитики отметили и новый тренд — вырос спрос на городской туризм. По сравнению с апрелем прошлого года интерес к турам в Калининград и Санкт-Петербург усилился в три раза, а в Казань — в 10 раз.

На втором месте после отдыха в России — туры в Турцию. Такая поездка в среднем обойдется в 124 тысяч рублей. На третьем месте — Египет, съездить туда можно примерно за 164 тысячи рублей. Популярностью по-прежнему пользуются и Арабские Эмираты, за путевку туда придется отдать от 182 тысяч рублей.