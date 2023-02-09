Общество 09 февраля 2023, 15:51 Россияне поедут на февральские праздники в Таиланд и ОАЭ

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Впереди четыре дня праздников, и многие добавляют к ним отпуск и планируют поездки. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали ОАЭ, Таиланд и Турция. Причем дороже всего выйдет поездка в азиатскую страну.

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«Недельная поездка в эмират Шарджа с учетом перелета регулярными рейсами, проживания с завтраками в 4-звездочном отеле составит 119 тысяч рублей на двоих. Дороже обойдется поездка в Пхукет. Семь ночей на двоих с завтраками и проживанием в 4-звездочном отеле с 23 февраля при перелете на регулярных рейсах составит от 260 тысяч рублей», — отметил собеседник.

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Он добавил, что популярностью пользуются и поездки внутри страны. Например, достаточно много желающих провести праздники в Сочи. Недельный отдых на российском курорте обойдется в 87 тысяч рублей за двоих. В эту сумму включен перелет и проживание в 4-звездочном отеле. Путевка в Стамбул будет стоить от 115 тысяч рублей.