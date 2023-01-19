Общество 19 января 2023, 19:21 Стало известно, где россиянам предлагают зарплату до 340 тысяч рублей

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Принято считать, что высокие зарплаты предлагают россиянам только в Москве, но есть еще один регион с достойной оплатой — это Крайний Север. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Авито Работа».

Так, в Архангельске есть вакансии python-разработчика с окладом в 340 тысяч рублей. Правда, требуются опытные сотрудники, зато работать можно как на удаленке, так и в офисе. А заниматься придется разработкой мобильных приложений.

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На Севере есть и другие вакансии с высокой оплатой. Так, мебельщику в Новом Уренгое предлагают 250 тысяч рублей, а геологу в Якутии и риэлтору в Петрозаводске — 180 и 200 тысяч соответственно. Неплохо получают и повара-вахтовики в Красноярском крае. Там есть возможность заработать от 165 до 220 тысяч рублей.

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«Крайний Север ассоциируется, прежде всего, с рекордно низкими температурами и непростыми условиями. Тем не менее, здесь можно заработать в разы больше среднего уровня», — заявили аналитики.

Они также подчеркнули, что размер медианной зарплаты в России в прошлом году составил 45 тысяч рублей по всем группам профессий.