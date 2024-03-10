10 марта 2024, 23:28
Стало известно, где похоронят Светлану Моргунову
Похороны диктора Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище 12 марта
Диктора Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщил ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.
Предположительно, прощание состоится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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«Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в „Склифе“, но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация», — отметил Свиридов.
Светлана Моргунова является народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она работала диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Моргунова вела выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек».
Ведущая ушла из жизни в возрасте 84 лет. Ее близкая подруга Вера Мусатова выразила мнение, что Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба.
Накануне директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный сообщил о смерти артистки Влады Морозовой. Ее мать поделилась, что причиной гибели молодой девушки стало переутомление.
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