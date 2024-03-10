Общество 10 марта 2024, 23:28 Стало известно, где похоронят Светлану Моргунову Похороны диктора Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище 12 марта РИА «Новости»

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Диктора Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщил ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Предположительно, прощание состоится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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«Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в „Склифе“, но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация», — отметил Свиридов.

Светлана Моргунова является народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она работала диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Моргунова вела выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

Ведущая ушла из жизни в возрасте 84 лет. Ее близкая подруга Вера Мусатова выразила мнение, что Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба.

Накануне директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный сообщил о смерти артистки Влады Морозовой. Ее мать поделилась, что причиной гибели молодой девушки стало переутомление.