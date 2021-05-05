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    05 мая 2021, 20:35

    Стало известно, где петербуржцы будут останавливаться в отпуске

    Дарья Морозова

    Исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова рассказала, какое жилье чаще бронируют петербуржцы для отпуска в майские праздники. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    «Весь сегмент апарт-отелей, которые отличаются наличием кухонь, более интересен туристу», — рассказала она.

    По словам эксперта, это связано с тем, что туристы стараются экономить на питании и готовить самостоятельно. В гостиницах же чаще останавливаются иностранные туристы.