Стало известно, где петербуржцы будут останавливаться в отпуске

Исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова рассказала, какое жилье чаще бронируют петербуржцы для отпуска в майские праздники. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

«Весь сегмент апарт-отелей, которые отличаются наличием кухонь, более интересен туристу», — рассказала она.

По словам эксперта, это связано с тем, что туристы стараются экономить на питании и готовить самостоятельно. В гостиницах же чаще останавливаются иностранные туристы.