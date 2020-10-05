Стало известно, где находится сын экс-губернатора Сергея Фургала

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал «360», где сейчас находится Антон Фургал и было ли задержание. В понедельник в СМИ появилась информация об аресте сына бывшего губернатора Хабаровского края.

«Сегодня появилась информацию о содержании Антона Фургала — старшего сына экс-губернатора Сергея Фургала. <…> Якобы он задержан и на протяжении нескольких часов не был доступен. Антон вышел со мной на связь недавно. С его слов, с ним все в порядке, он был в СК. Задержан или не задержан — мы не можем утверждать или о чем-то говорить, это может только сам Антон сказать», — рассказал Мельников.

Однако сотрудники полиции сообщили «360», что информация о задержании не соответствует действительности. И в отделения УМВД Антона Фургала не доставляли. Об этом РБК рассказал и сам сын экс-губернатора. По его словам, задержания не было, «все нормально».

По данным некоторых СМИ, Антона Фургала задержали в понедельник за организацию несанкционированных митингов, передает газета «Известия».

Самого Сергея Фургала арестовали 9 июля. Бывшему губернатору предъявили обвинения в трех преступных эпизодах. По версии следствия, он организовал убийство двух бизнесменов и покушение на одного предпринимателя в 2004–2005 годах. Фургалу грозит пожизненное заключение.