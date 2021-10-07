Стало известно, где люди чаще всего заражаются ковидом

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал о месте, в котором проще всего заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, передача инфекции в основном передается в домашних условиях от человека к человеку. Людям для заражения достаточно находиться рядом около 15 минут. При этот врач напомнил о необходимости вакцинации и соблюдении антиковидных мер.

«Я вижу гораздо большую проблему не в государственном регулировании, а в отношении людей к своему здоровью, к вакцинации. Мы будем иметь все те же проблемы с новыми волнами до тех пор, пока у нас не будет налажена работа мозга у людей, которые отказываются от вакцинации. Если заболеваемость будет расти, то и бизнес будет страдать», — сообщил он.

В связи с растущим числом инфицированных коронавирусом людей, многие регионы вводят новые антиковидные ограничения. Эксперты называют происходящее четвертой волной пандемии.