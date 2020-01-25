Стало известно, где любят отдыхать российские студенты

Студенты — люди не богатые, поэтому их туристические притязания оказались весьма скромными. Больше всего российские «мученики науки» любят ездить в Крым и Санкт-Петербург.

Сервис OneTwoTrip выяснил, что большинство студентов с теплом вспоминают свои поездки в Крым (особенно в Ялту и Севастополь) и в Северную столицу. Крым назвали любимым местом отдыха 17% опрошенных студентов, а Петербург — 11,4%. Эти данные опубликовал сайт «Лента.ру».

На третьем месте по популярности у студентов оказалось европейское направление во всем его многообразии. Поездки туда стоят подороже, но некоторые современные студенты могут себе это позволить. Около 6% респондентов заявили, что больше всего им нравится ездить в Германию, Польшу и Испанию. Самыми любимыми городами в этих странах студенты назвали Кельн, Гамбург, Краков, Люблин и Барселону.

Из европейских стран участники опроса также выделили Чехию, Италию, Великобританию, Нидерланды и Грецию. Азиатские страны также не остались в стороне — студенты из России летают в Китай, Южную Корею, Вьетнам, в Индонезию и Сингапур. Любят студенты путешествовать и по нашей стране. В топе предпочтений Карелия, Байкал и Сахалин.