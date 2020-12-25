Стало известно, где больше всего пьют мужчины в России

По данным издания, рейтинг возглавила Чукотка (22,6%). Следом идут Архангельская область (16,3%), Хабаровский край (14,6%), Еврейская автономная область и Новгородская область. Отмечается, что меньше всего мужчины пьют в Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Тыве, ХМАО и Севастополе.

«Мужской алкоголизм не сильно осуждается обществом. Ну и плюс это самый легкий путь решения психологических проблем для мужчины», — цитирует клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова «Ридус».