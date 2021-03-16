Стало известно, детям какого возраста чаще ограничивают время пребывания в Сети

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, по результатам которого выяснилось, детям какого возраста родители чаще всего ограничивают время пребывания в Сети, написал сайт RT.

Большая часть респондентов (79%) следят, сколько сидят в интернете дети от семи до десяти лет. Чем ребенок старше, тем больше свободы у него появляется. Так, ребят в возрасте от 11 до 14 лет контролирует 61% старших. Время, проведенное онлайн подростками в возрасте от 15 до 17 лет, ограничивают только 38%.

Детей от семи до 14 лет контролирует одинаковый процент родителей мужского и женского полов. А подростков в возрасте от 15 до 17 лет во времяпровождении в Сети чаще ограничивают мамы (44%), нежели папы (33%).

В целом в эксперименте поучаствовали 1,5 тысячи родителей детей и подростков из разных частей нашей страны.

Ранее врач-педиатр Григорий Шеянов объяснил, дети с какой патологией могут почувствовать себя плохо из-за магнитных бурь. Перемены погоды отражаются на состоянии ребенка с неврологической патологией. В период бурь дети могут вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялыми и сонливыми.