Стало известно, что запасов воды в Симферополе хватит на восемь месяцев

Воды в водохранилищах Симферополя хватит на ближайшие восемь месяцев. Об этом рассказали во время брифинга по ситуации в сфере водообеспечения Республики Крым, сообщило РИА ФАН.

Самым наполненным водохранилищем является Аянское, оно заполнено на 86%. Следом идет Партизанское, которое наполнено на 12%. Симферопльское хранилище заполнено на 7%. «При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе, возможности использования поверхностных источников, на сегодня мы накопили воды на 249 дней, или восемь месяцев», — отметила заместитель председателя Совета министров РК Светлана Маслова.