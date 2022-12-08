08 декабря 2022, 17:13
Стало известно, что за сутки водитель общественного транспорта Нижнего Новгорода перевозит около тысячи пассажиров
В среднем водитель общественного транспорта в Нижнем Новгороде перевозит за сутки порядка тысячи человек. Об этом водитель автобуса Дмитрий Киреев рассказал «Нижегородской правде».
По его словам, обычная смена шофера в регионе длится до 10 часов. Киреев отметил, что одной из основных сложностей в его работе является установление контакта с пассажирами — люди зачастую жалуются водителю на отставание по графику движения.
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Также шофер отметил, что приятнее всего водителям слышать от людей слова благодарности в конце поездки.
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Водители
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