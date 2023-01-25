Общество 25 января 2023, 14:00 Стало известно, что соль и голодание восстанавливают энергию Кундалини

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Энергию, так необходимую человеку для нормального функционирования, нужно обязательно восстанавливать, причем для этого есть несколько способов. Об этом сайту Pravda.ru рассказала специалист по работе с подсознанием и наставник по быстрой трансформации жизни Ирина Лидерман.

По ее словам, энергию можно рассматривать с философской, биологической и эзотерической точки зрения. Что касается последней, то в этом случае стоит понимать ее как отражение вселенной. Такая энергия называется Кундалини.

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Специалисты считают, что для того, чтобы ее восстановить, нужно практиковать голодание, следить за дыханием и отказаться от курения. А также ежедневно принимать ванну с содой и солью. Ирина Лидерман призвала отказаться от ненатуральных продуктов.

Еще один важный момент — контроль мыслей, следует гнать от себя негативные. В восстановлении энергии поможет также занятие сексом, молитвы и саморазвитие. А еще — говорить не менее семи благодарностей в день.

А вот неправильный образ мысли, негатив, захламление дома и злые люди блокируют энергию. Ей мешает также занятие нелюбимым делом.