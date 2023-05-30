Общество 30 мая 2023, 23:41 Стало известно, что случилось с пропавшей после свидания с парнем из Tinder москвичкой «112»: у пропавшей после свидания с парнем из Tinder москвички украли телефон РИА «Новости»

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Пропавшая после свидания с парнем из Tinder москвичка вышла на связь. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Ранее появилась информации о загадочном исчезновении одинокой дамы из Москвы. 27-летняя Кадрия отдыхала в одном из столичных кафе вместе со своей подругой. Приятельнице пришлось покинуть заведение — настало время забирать ребенка из сада.

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Однако ее знакомая не переживала из-за ухода подруги, ведь компанию ей должен был составить неизвестный молодой человек, с которым Кадрия познакомилась в соцсети Tinder.

На следующий день подруга забеспокоилась за оставшуюся в кафе Кадрию. Женщина не выходила на связь, ее телефон был отключен, и она давно не появлялась в соцсетях. Еще через сутки картина не изменилась. Тогда обеспокоенная подруга пошла в полицию, подумав, что вдруг исчезновение Кадрии связано с новым знакомым.

Все оказалось куда проще. У женщины украли телефон, поэтому она никому не отвечала.

Ранее стало известно о пропаже двухлетней девочки в Кемеровской области. Мама оставила ребенка под присмотром бабушки во дворе частного дома. Пожилая женщина немного отвлеклась, а потом обнаружила пропажу внучки.