Стало известно, что россияне покупали в выходные

Специалисты сервиса сравнения цен и товаров Price.ru провели исследование, чтобы выяснить, что россияне покупали во время нерабочих дней. Результатами исследования поделились «Известия».

Многие на выходные отправились на дачи — предположительно, именно в связи с этим вырос спрос на маринады и заготовки для шашлыков — на 18% и 17% соответственно. Спрос на мангалы вырос на 21%.

Кроме того, многие покупали термоодеяла, обогреватели и утепленные галоши. Многие решили обновить зимний гардероб — спрос на верхнюю одежду вырос на 21%.