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    08 ноября 2021, 13:20

    Стало известно, что россияне покупали в выходные

    Price.ru: на выходных среди россиян вырос спрос на маринады и верхнюю одежду

    Полина Гребенщикова

    Специалисты сервиса сравнения цен и товаров Price.ru провели исследование, чтобы выяснить, что россияне покупали во время нерабочих дней. Результатами исследования поделились «Известия».

    Многие на выходные отправились на дачи — предположительно, именно в связи с этим вырос спрос на маринады и заготовки для шашлыков — на 18% и 17% соответственно. Спрос на мангалы вырос на 21%.

    Кроме того, многие покупали термоодеяла, обогреватели и утепленные галоши. Многие решили обновить зимний гардероб — спрос на верхнюю одежду вырос на 21%.