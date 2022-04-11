Стало известно, что россияне чаще всего покупают онлайн

В пресс-службе Wildberries рассказали, что в последние два года покупательское поведение россиян заметно изменилось. Все чаще граждане стали покупать онлайн одежду, продукты питания, товары для дома, электронику и бытовую технику. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Весной 2022 года отмечается рост спроса на все категории товаров. В особенности на технику и электронику. Популярнее стали детские товары, продукты питания и средства гигиены, товары для дома и дачи», — говорится в сообщении компании.

Среди самых популярных товаров на «Авито» оказался велосипед. Сотрудники сервиса отмечают, что по сравнению с прошлым годом спрос на этот товар вырос более чем на 30%.

Помимо велосипедов увеличился спрос на столы, телевизоры, диваны, коллекционные товары времен СССР, холодильники, мангалы, зеркала и ковры.

В пресс-службе онлайн-магазина «Утконос» рассказали, что среди продовольственных товаров популярностью пользуются питьевая вода, бананы и гречка.