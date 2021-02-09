Стало известно, что россияне чаще всего дарят на 8 марта и 23 февраля

Составлен список подарков, которые россияне будут дарить друг другу на 8 марта и 23 февраля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование Rambler Group.

58% мужчин подарят на 8 марта стандартные подарки: цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения. Женщины подошли к выбору подарков на 23 февраля более креативно. 20% опрошенных собираются подарить мужчинам впечатления, 13% — деньги, 2% — что-то из одежды, еще столько же — технику. Лишь 5% собираются дарить стереотипные подарки вроде носков и пены для бритья.

«Мнение россиян по поводу бюджета на праздники разделилось. Так, 47% планируют выделить на подарки до 3000 рублей. 18% заложили больше — от 3000 до 5000 рублей. Столько же россиян заявили, что не пожалеют для близких любых денег», — говорится в исследовании.

Ранее исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что большинство американок считают длинные ноги самой привлекательной частью мужской фигуры.

Респонденток просили оценить силуэты мужских фигур — компьютерные модели, составленные на основе усредненных пропорций около девяти тысяч военнослужащих. В итоге большинство отдали предпочтение фигурам, у которых длина ног равна примерно половине роста.