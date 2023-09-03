03 сентября 2023, 14:33
Стало известно, что произойдет с алкоголиком в случае отказа от водки
Хирург Умнов рассказал о реакции организма в случае отказа от водки
В случае резкого отказа от употребления водки у человека возникнут сильные головные боли и угнетенность организма. Но это временное явление — через несколько дней все придет в норму, сообщил изданию «Доктор Питер» хирург Александр Умнов.
«Сначала возникнет раздражимость, головные боли и угнетенность нервной системы, дрожание рук, тошнота, отсутствие сна и аппетита», — рассказал он.
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По словам Умнова, период затянется примерно на пять дней, но его необходимо просто перетерпеть.
«Потом человек начнет приходить в себя, разум станет яснее, наладится давление, работа сердца, а голова перестанет болеть через пару недель», — добавил врач.
Ранее врач-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что переносимость высоких доз спиртного является одним из признаков развивающегося алкоголизма.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявляла, что зачастую людей к алкоголизму приводит пиво.
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