Общество 03 сентября 2023, 14:33 Стало известно, что произойдет с алкоголиком в случае отказа от водки Хирург Умнов рассказал о реакции организма в случае отказа от водки РИА «Новости»

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В случае резкого отказа от употребления водки у человека возникнут сильные головные боли и угнетенность организма. Но это временное явление — через несколько дней все придет в норму, сообщил изданию «Доктор Питер» хирург Александр Умнов.

«Сначала возникнет раздражимость, головные боли и угнетенность нервной системы, дрожание рук, тошнота, отсутствие сна и аппетита», — рассказал он.

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По словам Умнова, период затянется примерно на пять дней, но его необходимо просто перетерпеть.

«Потом человек начнет приходить в себя, разум станет яснее, наладится давление, работа сердца, а голова перестанет болеть через пару недель», — добавил врач.

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