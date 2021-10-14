Стало известно, что ожидает гостей на Московском фестивале прессы

Заместитель первого секретаря Союза журналистов Москвы Виктор Галустян рассказал о 19-м Московском фестивале прессы, который стартует в четверг, 14 октября, передала «Вечерняя Москва».

В «доковидные времена» площадкой для Московского фестиваля прессы становилась Поклонная гора. Читатели встречались с авторами актуальных материалов о жизни города, могли оформить подписку на полюбившиеся СМИ и поучаствовать в викторинах. Сейчас фестиваль проведут в онлайн-формате в целях безопасности.

Несмотря на ограничения, читателей будут ждать три насыщенных дня: встречи с ведущим московскими издательствами и изданиями, актуальные беседы с блогерами и журналистами, мастер-классы, лекции. Впервые в этом году пройдет фото-конкурс.

Фестиваль продлится до 16 октября. На каждый день запланированы мастер-классы в онлайн-формате.