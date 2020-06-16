Стало известно, что начали читать москвичи после выхода из самоизоляции

Отмечается, что наибольший интерес у жителей столицы вызывает легкая литература, в частности комедии и детективы.

«Часто спрашивают таких авторов, как: Мишель Бюсси, Ю Несбе, Мэри Торджуссен, Агата Кристи», — перечислили в библиотеке.

В свою очередь заместитель заведующего отделом библиотечно-информационного обслуживания Российской государственной библиотеки Татьяна Михайлова добавила, что среди посетителей было много студентов, которые пришли за научной и учебной литературой для написания дипломных работ.

«Сегодня у нас была большая часть читателей тех, которые ждали и рвались в библиотеку. Многие взяли то, что заказывали раньше», — обратила внимание Михайлова.

Ранее рейтинг самых популярных книг, написанных после 12 июня 1992 года в России, возглавил дебютный роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Снятый по его мотивам одноименный сериал вызвал широкий общественный резонанс.