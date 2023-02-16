Общество 16 февраля 2023, 15:26 Стало известно, что москвичи начали активнее искать работу на удаленке

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В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что жители российской столицы стали активнее искать вакансии с удаленным типом работы. Наиболее популярны должности менеджера, менеджера по продажам и оператора, написал сайт РИАМО.

Средняя зарплата на подобных вакансиях составляет 50 тысяч рублей. На вакансии менеджера по закупкам для маркетплейса предлагают зарплату от 60 тысяч рублей, сообщил Daily Moscow.

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Помимо операторов и менеджеров, спросом пользуется вакансия специалистов в сфере SMM.

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