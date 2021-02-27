Стало известно, что могут изменить в трудовых книжках нового образца

СМИ сообщили, что в 2023 году по инициативе Минтруда в России могут ввести трудовые книжки нового образца. Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, что именно может измениться.

Об этом она сообщила «Звезде». Митрофанова отметила, что с этого года в России ввели разделение на категории — появились не только бумажные, но и электронные трудовые книжки.

«То есть часть людей останутся с бумажными трудовыми книжками, но на всех теперь будут в обязательном порядке заведены и электронные книжки в ПФР. То есть у кого-то будет только электронная книжка, а у кого-то плюсом и бумажная», — отметила она.

Директор Института профессионального кадровика уточнила, что Минтруд предлагает заменить именно бумажный бланк трудовой книжки — в документе планируют увеличить количество разделов. Туда станут вносить дополнительные сведения о работнике. Там могут появиться разделы под информацию о сотруднике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении. Ведомство планирует обновлять сам нормативный акт, который касается трудовых книжек.