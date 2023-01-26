Общество 26 января 2023, 14:33 Стало известно, что люди могут распознавать жесты человекообразных обезьян

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Шотландские ученые провели исследование и выяснили, что люди способны понимать и распознавать жесты таких человекообразных обезьян, как шимпанзе и бонобо. Об этом сообщил «Политэксперт» со ссылкой на журнал PLOS Biology.

В исследовании участникам нужно было просмотреть 20 видеороликов с обезьянами. А потом попытаться объяснить их жесты. Как показали результаты эксперимента, около половины респондентов правильно поняли сигналы шимпанзе и бонобо.

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Ученые предположили, что объяснить это можно тем, что «эволюционно древний общий словарь» включает в себя основные жесты.