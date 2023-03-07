Общество 07 марта 2023, 13:10 Стало известно, что является самым сложным в поиске работы для мужчин и женщин Опрос: мужчинам легче проходить собеседование, чем женщинам

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Почти половина россиян считают ожидание ответа от работодателя самым сложным в поиске работы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные исследования сервиса Работа.ру.

По результатам проведенного исследования, мужчинам намного легче проходить собеседования, чем женщинам. Сложности, с которыми приходится сталкиваться на этом этапе, отметили 28% женщин и 16% мужчин.

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Также при поисках работы женщин больше интересует рабочий график. Так, важность этого критерия подчеркнули 64% потенциальных сотрудниц и 56% мужчин.

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