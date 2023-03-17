17 марта 2023, 09:11
Стало известно, что делал Путин в Доме музыки
«Коммерсант»: выяснилось, что делал президент Путин в Доме музыки
В четверг, 16 марта президент России Владимир Путин участвовал в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходил в Доме музыки. Глава государства впервые обращался к работающим в России бизнесменам как к членам своей семьи, написал «Коммерсант».
«Вызовы, с которыми Россия, да и никакая другая, наверное, страна в мире, еще не сталкивалась в современной истории», — отметил Путин.
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По словам президента, России удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.
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Российский лидер обратил внимание, что экспорт вырос почти на 19,9-20%, а импорт уменьшился почти на 11,7-12%. Профицит торгового баланса достиг 332 миллиардов долларов — это на 70% больше, чем год назад.
Путин обратил внимание, как важно поддерживать связь между чиновниками и предпринимателями.
Президент обсудил с бюро РСПП налоговые вопросы на закрытой встрече.
Владимир Путин
Экономика
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