Стало известно, что чаще всего воруют в магазинах

Полицейские выяснили, что в столичных магазинах чаще всего воруют водку и коньяк. Реже всего — шампанское и виски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой правоохранительные органы.

«Чаще всего сообщают о пропаже водки и коньяка стоимостью до 600 рублей. Реже воруют вино, шампанское и виски, при этом цена на эти товары иногда достигает даже более 250 тысяч рублей и выше», — сказали в ведомстве.

Заодно с бутылкой злоумышленники частенько захватывают сыр, колбасу, фасованную рыбу, сливочное масло или плитки шоколада.

Однако воруют не только алкоголь и продукты, но антиперспиранты, шампуни. Например, в парфюмерных магазинах часто пропадают средства для лица, декоративная косметика, духи. Средняя цена похищенных товаров составляет около 20 тысяч рублей, но бывали разные случаи.

Что касается электроники, то преступников часто привлекают чехлы для телефонов, смартфоны, видеорегистраторы и зарядные устройства. В разделе одежды воры чаще всего обращают внимание на куртки, штаны, джемперы и обувь. Кроме того, часто воруют книги.