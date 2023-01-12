Общество 12 января 2023, 11:41 Стало известно, что чаще всего покупали россияне на новогодних каникулах В этом году россияне чаще всего выбирали свитера и термобелье

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Новогодние праздники — традиционно время покупок, в этом году россияне сделали выбор в пользу свитеров и термобелья. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование компании «Авито».

Специалисты считают, что резкий взлет продаж теплой одежды, как верхней, так и остальных слоев, связан с сильными морозами. При этом спрос на мужские куртки вырос на 81%, а на женские — на 28%.

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«Средний слой одежды для спасения от морозов — теплый свитер. За каникулы продажи свитеров увеличились в 2,3 раза, а приобрести товар можно в среднем за 2 760 рублей», — говорится в исследовании платформы.

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Также в период праздников стали больше покупать традиционные подарочные товары: предметы декора, наборы свечей и посуду. Однако средний чек по сравнению с прошлым годом снизился на 15%, до 1750 рублей. Также россияне активнее покупали снасти для рыбной ловли зимой.

Кроме того, по словам специалистов, почти на 50% выросли продажи елок. Причем как искусственных, так и живых.